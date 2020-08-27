Как Коломойский «сорвал банк» - состоялась премьера фильма о схеме «ПриватБанка», фото — "Слідство.Інфо"

https://racurs.ua/n143030-kak-kolomoyskiy-sorval-bank-sostoyalas-premera-filma-o-sheme-privatbanka-video.html

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О схемах вокруг «ПриватБанка» рассказывается в документальном фильме «Сорвать банк». Его премьера состоялась 26 августа в Киеве. Ленту выложили и в свободный доступ.

В фильме рассказывается о ранее неизвестных бизнесах и имуществе Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США, Великобритании, Швейцарии и Израиле.

Игорь Коломойский мог бы стать главным героем нашего фильма «Сорвать банк», но спустя девять месяцев обещаний интервью так его и не дал. От приглашения на премьеру тоже отказался — сказал, что ему запрещают адвокаты говорить на эту тему, — так прокомментировали в «Слідство.Інфо» выход фильма о «ПриватБанке».

Авторы утверждают, что каждый украинец из своего кармана заплатил 3,5 тыс. грн, чтобы спасти «ПриватБанк». В фильме-расследовании «Сорвать банк» рассказывают о том, как исчезли эти деньги из крупнейшего в стране частного банка и почему эту историю можно считать самой масштабной аферой в истории независимой Украины.

Напомним, что в декабре 2016 года государство выкупило крупнейший украинский частный банк за 1 гривну. Вместе с национализацией «ПриватБанка» правительство получило огромные проблемы. По подсчетам международной аудиторской компании Kroll, Коломойский и его бизнес-партнеры из «ПриватБанк» незаконно вывели 5,5 млрд долл.

Судебные процессы вокруг банка идут в Украине, Великобритании и в США. Недавно за Коломойского и Боголюбова взялось американское ФБР. Если удастся доказать их причастность к миллиардным махинациям, самые богатые и влиятельные украинцы окажутся за решеткой, а их имущество конфискуют.