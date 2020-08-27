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Ракурс
Рекордное количество больных коронавирусом госпитализировали в Киеве. Фото: КГГА

Рекордное количество больных коронавирусом госпитализировали в Киеве (ИНФОГРАФИКА)

27 авг 2020, 11:57
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Коронавирус в Киеве не отступает. После двух дней уменьшения количества новых больных статистика заболевания снова пошла вверх. За прошедшие сутки, 26 августа, в Киеве обнаружили 220 новых больных коронавирусом.

В предыдущие дни фиксировали 172 и 95 новых инфицированных. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях.

За минувшие сутки заболели:

  • 109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;
  • 101 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет;
  • пять девочек от одного до 14 лет;
  • пять мальчиков от шести до 15 лет.

Больше всего больных зарегистрировали в:

  • Дарницком районе — 35 новых инфицированных;
  • Деснянском — 30 случаев заболевания;
  • Подольском районе — 27 случаев коронавируса за сутки.

Динамика распространения коронавируса в Киеве. Графика: КГГА

За сутки умерли четверо больных, а в больницы столицы госпитализировали 63 пациентов. Это рекордное количество госпитализированных за сутки с начала эпидемии. В то же время выздоровели 68 человек.


Всего в Киеве зафиксировали уже 12 тыс. 468 больных коронавирусом. Умерли 178 киевлян, а выздоровели за весь период пандемии почти 4 тыс. человек.

Как писал «Ракурс», в Украине за минувшие сутки был установлен рекорд по количеству смертей от коронавируса. 26 августа коронавирус забрал жизни сразу 49 человек. Всего в Украине уже 112 тыс. больных.


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