Рекордное количество больных коронавирусом госпитализировали в Киеве. Фото: КГГА

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Ракурс

Коронавирус в Киеве не отступает. После двух дней уменьшения количества новых больных статистика заболевания снова пошла вверх. За прошедшие сутки, 26 августа, в Киеве обнаружили 220 новых больных коронавирусом.

В предыдущие дни фиксировали 172 и 95 новых инфицированных. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях.

За минувшие сутки заболели:

109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;

101 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет;

пять девочек от одного до 14 лет;

пять мальчиков от шести до 15 лет.

Больше всего больных зарегистрировали в:

Дарницком районе — 35 новых инфицированных;

Деснянском — 30 случаев заболевания;

Подольском районе — 27 случаев коронавируса за сутки.

За сутки умерли четверо больных, а в больницы столицы госпитализировали 63 пациентов. Это рекордное количество госпитализированных за сутки с начала эпидемии. В то же время выздоровели 68 человек.

Всего в Киеве зафиксировали уже 12 тыс. 468 больных коронавирусом. Умерли 178 киевлян, а выздоровели за весь период пандемии почти 4 тыс. человек.

Как писал «Ракурс», в Украине за минувшие сутки был установлен рекорд по количеству смертей от коронавируса. 26 августа коронавирус забрал жизни сразу 49 человек. Всего в Украине уже 112 тыс. больных.