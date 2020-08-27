Рекордну кількість хворих на коронавірус госпіталізували у Києві (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n143029-rekordnu-kilkist-hvoryh-na-koronavirus-gospitalizuvaly-u-kyievi-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві не відступає. Після двох днів зменшення кількості нових хворих статистика захворювання знову пішла вгору. За минулу добу, 26 серпня, у Києві виявили 220 нових хворих на коронавірус.
У попередні дні фіксували 172 та 95 нових інфікованих. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у соцмережах.
За минулу добу захворіли:
- 109 жінок віком від 18 до 84 років;
- 101 чоловік віком від 18 до 87 рокiв;
- п’ятеро дівчат від одного до 14 років;
- п’ятеро хлопчиків від шести до 15 років.
Найбільше хворих зареєстрували у:
- Дарницькому районі — 35 нових інфікованих;
- Деснянському — 30 випадків захворювання;
- Подільському районі — 27 випадків коронавірусу за добу.
За добу померли четверо хворих, а до лікарень столиці госпіталізували 63 пацієнтів. Це рекордна кількість госпіталізованих осіб за добу з початку епідемії. Водночас одужали 68 осіб.
Загалом у Києві зафіксували вже 12 тис. 468 хворих на коронавірус. Померли 178 киян, а одужали за весь період пандемії майже 4 тис. осіб.
Як писав «Ракурс», в Україні за минулу добу було встановлено рекорд із кількості смертей від коронавірусу. 26 серпня коронавірус забрав життя одразу 49 осіб. Загалом в Україні вже 112 тис. хворих.