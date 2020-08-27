Рекордну кількість хворих на коронавірус госпіталізували у Києві. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n143029-rekordnu-kilkist-hvoryh-na-koronavirus-gospitalizuvaly-u-kyievi-infografika.html

Ракурс

Коронавірус у Києві не відступає. Після двох днів зменшення кількості нових хворих статистика захворювання знову пішла вгору. За минулу добу, 26 серпня, у Києві виявили 220 нових хворих на коронавірус.

У попередні дні фіксували 172 та 95 нових інфікованих. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у соцмережах.

За минулу добу захворіли:

109 жінок віком від 18 до 84 років;

101 чоловік віком від 18 до 87 рокiв;

п’ятеро дівчат від одного до 14 років;

п’ятеро хлопчиків від шести до 15 років.

Найбільше хворих зареєстрували у:

Дарницькому районі — 35 нових інфікованих;

Деснянському — 30 випадків захворювання;

Подільському районі — 27 випадків коронавірусу за добу.

За добу померли четверо хворих, а до лікарень столиці госпіталізували 63 пацієнтів. Це рекордна кількість госпіталізованих осіб за добу з початку епідемії. Водночас одужали 68 осіб.

Загалом у Києві зафіксували вже 12 тис. 468 хворих на коронавірус. Померли 178 киян, а одужали за весь період пандемії майже 4 тис. осіб.

Як писав «Ракурс», в Україні за минулу добу було встановлено рекорд із кількості смертей від коронавірусу. 26 серпня коронавірус забрав життя одразу 49 осіб. Загалом в Україні вже 112 тис. хворих.