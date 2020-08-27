Як Коломойський «зірвав банк» — фільм про схеми «ПриватБанку», фото — "Слідство.Інфо"

https://racurs.ua/ua/n143030-yak-kolomoyskyy-zirvav-bank-vidbulasya-premiera-filmu-pro-shemu-pryvatbanku.html

Ракурс

Про схеми довкола «ПриватБанку» розповідається у документальному фільмі «Зірвати банк». Його прем'єра відбулася 26 серпня у Києві. Стрічку виклали й у вільний доступ.

У фільмі розповідається про раніше невідомі бізнеси та майно Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у США, Великій Британії, Швейцарії та Ізраїлі.

Ігор Коломойський міг би стати головним героєм нашого фільму «Зірвати банк», але через дев’ять місяців обіцянок інтерв’ю так його і не дав. Від запрошення на прем'єру теж відмовився — сказав, що йому забороняють адвокати говорити на цю тему, — так прокоментували у «Слідство.Інфо» вихід стрічки про «ПриватБанк».

Автори стверджують, що кожен українець зі своєї кишені заплатив 3,5 тис. грн, щоб врятувати «ПриватБанк». У фільмі-розслідуванні «Зірвати банк» розповідають як зникли 5,5 млрд дол. з найбільшого в країні приватного банку і чому цю історію можна вважати наймасштабнішою аферою в історії незалежної України.

Нагадаємо, що у грудні 2016 року держава викупила найбільший український приватний банк за 1 гривню. Разом із націоналізацією «ПриватБанку» уряд отримав величезні проблеми. За підрахунками міжнародної аудиторської компанії Kroll, Коломойський і його бізнес-партнери через «ПриватБанк» незаконно вивели 5,5 млрд дол.

Судові процеси навколо банку тривають в Україні, Великій Британії та у США. Нещодавно за Коломойського та Боголюбова взялося американське ФБР. Якщо вдасться довести їхню причетність до мільярдних махінацій, багаті і впливові українці опиняться за ґратами, а їхнє майно конфіскують.