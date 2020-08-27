Газ для населення подорожчав майже вдвічі

Комунальні послуги. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143031-gaz-dlya-naselennya-podorojchav-mayje-vdvoie.html

Ракурс

Ціна на газ в Україні значно зросла. Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» встановила ціну на природний газ для побутових споживачів у вересні 2020 року на рівні 4,70 грн/куб. м без урахування вартості розподілу.

У порівнянні із серпнем, ціна газу зросла на 1,46 грн. Про це повідомляється на сайті компанії.

Також «Нафтогаз» підвищить річну ціну на газ для побутових клієнтів. У перші два тижні вересня річну ціну зафіксують на рівні 4,73 грн/куб. м без вартості розподіл, а вже з 16 по 30 вересня вартість тарифу складе 5,24 грн/куб. м.

У серпні ціна для побутових клієнтів становила 3,24 грн/куб. м без урахування вартості розподілу, а річна ціна складала 4,73 грн/куб. м.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на газ в Україні з 1 серпня стали ринковими. Дія публічних спеціальних зобов’язань, які були покладені урядом на «Нафтогаз», завершилася і споживачі отримають можливість вибрати пакет постачання природного газу.