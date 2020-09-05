Наскільки подорожчає газ у жовтні, розповів Шмигаль / Фото: Главком

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Як зміниться ціна на газ для населення з початком нового опалювального сезону, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. На думку очільника уряду, ціна на газ у жовтні коливатиметься в межах 4,7−5 тис. грн за тисячу кубометрів.

Це ринок. Є ф’ючерсні контракти, є форвардні контракти. По них видно, що в жовтні ціна коливатиметься у рамках від 4,7 тис. до 5 тис. грн. На зиму ми ще не бачимо цін, тобто, це знову відрегулює ринок, — сказав глава Кабміну в інтерв’ю на одному з телеканалів, пише УНІАН.

Шмигаль додав, що по завершенні опалювального періоду ціна на газ знову знизиться.

Нагадаємо, газопостачальні компанії встановили у вересні для населення ціни на газ в межах 4,4−7 грн за куб. м. Мінімальна ціна на «блакитне паливо» зросла на 64% у порівнянні з серпнем.

З 1 серпня в Україні почав діяти конкурентний ринок природного газу, а споживачі отримали змогу самостійно обирати постачальника газу.