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Ракурс
Новые карантинные зоны будут действовать с 7 сентября — коронавирус в Украине

Новые карантинные зоны будут действовать с 7 сентября — кто окажется в «красной» зоне (КАРТА)

5 сен 2020, 08:33
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Новые карантинные зоны начнут действовать с 7 сентября в Украине. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает Телеграм-канал Министерства здравоохранения «Коронавирус в регионах», из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 с 7 сентября в «красную» карантинную зону попадут:

  • Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

  • Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

  • Дубно и Костопольский район Ровенской области;

  • Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

  • Великобурлукский район Харьковской области;

  • Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

  • Бобровицкий район Черниговской области.

Нові карантинні зони діятимуть з 7 вересня


В этих населенных пунктах закроют школы, кинотеатры, ТРЦ, а кафе и рестораны будут работать только на вынос. Также будет ограничена работа общественного транспорта.

Напомним, 3 сентября Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС пересмотрела разделение регионов по уровням эпидемической опасности COVID-19. «Красный» уровень установлен в 29 административно-территориальных единицах, «оранжевый» — в 89, «желтый» — в 139. Ограничения, предусмотренные для каждого уровня, вступают в действие 7 сентября.

Источник: Ракурс


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