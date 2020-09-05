Нові карантинні зони діятимуть з 7 вересня — хто потрапив до “червоної” зони

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Нові карантинні зони діятимуть з 7 вересня в Україні. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє Телеграм-канал Міністерства охорони здоров’я «Коронавірус у регіонах», через високий рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 з 7 вересня до «червоної» карантинної зони потраплять:

Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської обл.;

Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської обл.;

Дубно та Костопільський район Рівненської обл.;

Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської обл.;

Великобурлуцький район Харківської обл.;

Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької обл.;

Бобровицький район Чернігівської обл.

У цих населений пунктах закриють школи, кінотеатри, ТРЦ, а кафе та ресторани працюватимуть лише на виніс. Також буде обмежена робота громадського транспорту.

Нагадаємо, 3 вересня Державна комісія з питань ТЕБ та НС переглянула поділ регіонів за рівнями епідемічної небезпеки COVID-19. «Червоний» рівень встановлено у 29 адміністративно-територіальних одиницях, «помаранчевий» — у 89, «жовтий» — у 139. Обмеження, передбачені для кожного рівня, вступають у дію 7 вересня.