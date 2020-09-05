Коронавірус вбив 50 осіб, захворіла рекордна кількість українців — Коронавірус в Україні / Фото: МОЗ

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Коронавірус в Україні станом на ранок суботи, 5 вересня, виявили ще у 2 тис. 836 осіб. Загалом COVID-19 інфікувалися понад 133 тис. українців. За минулу добу лікарі діагностували 50 летальних випадків внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.

Про це повідомляє система моніторингу поширення епідемії коронавірусу апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Згідно з оновленими даними, за останню добу одужали 1 тис. 36 пацієнтів. Найбільше нових випадків впродовж п’ятниці виявлено у:

Харківській області — 380;

Києві — 315;

Тернопільській області — 226;

Одеській області — 222.

З початку спалаху внаслідок COVID-19 померло 2 тис. 811 українців.

Подолали хворобу загалом 61 тис. 649 осіб. Наразі хворіють понад 69 тис. осіб.

Нагадаємо, в Україні нові карантинні зони діятимуть з 7 вересня. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. «Червоний» рівень встановлено у 29 адміністративно-територіальних одиницях, «помаранчевий» — у 89, «жовтий» — у 139. Обмеження, передбачені для кожного рівня, вступають у дію 7 вересня.