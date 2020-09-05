Избирательная кампания стартовала в Украине — календарь местных выборовhttps://racurs.ua/n143431-izbiratelnaya-kampaniya-startovala-v-ukraine-kalendar-mestnyh-vyborov.htmlРакурс
Избирательная кампания официально стартовала в Украине сегодня, 5 сентября. Волеизъявление на местных выборах 2020 года запланировано на 25 октября.
Центральная избирательная комиссия накануне назвала главные особенности осенних выборов, которые пройдут в соответствии с новым Избирательным кодексом Украины. В частности:
выборы будут организовываться на новой территориальной основе;
параллельно будут проведены первые местные выборы в ОТО, которые назначаются и проводятся вместе с очередными;
выборы депутатов местных советов пройдут по новым избирательным системам;
выборы предполагают соблюдение гендерной квоты, согласно которой среди каждых пяти кандидатов в списке должны быть как минимум две женщины.
Новые избирательные системы также предусматривают обновленную систему выдвижения кандидатов в депутаты. Кроме этого, будут сформированы новые виды избирательных списков кандидатов: единственный и территориальный. Также новые избирательные системы будут использоваться в зависимости от числа избирателей в территориальной общине:
в ОТО с числом избирателей до 10 тыс. — депутатов сельского, поселкового, городского совета будут избирать по мажоритарной системе в многомандатных избирательных округах. В каждом таком округе выберут от двух до четырех депутатов.
в ОТО с числом избирателей 10 тыс. и более — депутатов будут избирать согласно системе пропорционального представительства по открытым избирательным партийным спискам в территориальных избирательных округах, на которые делится единственный многомандатный избирательный округ.
В течение 50 дней в Украине состоится поэтапная подготовка, проведение голосования и подведение итогов выборов. Согласно календарному плану ЦИК, запланированы следующие этапы:
представление в ЦИК копий решений руководящих органов партий об участии в выборах их местных организаций — до 6 сентября;
выдвижение кандидатов на должности председателей советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты — 15−24 сентября;
обнародование сведений о регистрации кандидатов — до 2 октября;
начало предвыборной агитации — со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата;
отправка приглашений избирателям — до 15 октября;
день голосования — 25 октября с 8.00 до 20.00;
объявление результатов — 3−6 ноября.
В бюллетенях на местных выборах будут указаны не только партии, но и список кандидатов от каждой политсилы, за которых можно отдать голос.