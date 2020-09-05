Избирательная кампания стартовала в Украине — календарь местных выборов

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Ракурс

Избирательная кампания официально стартовала в Украине сегодня, 5 сентября. Волеизъявление на местных выборах 2020 года запланировано на 25 октября.

Центральная избирательная комиссия накануне назвала главные особенности осенних выборов, которые пройдут в соответствии с новым Избирательным кодексом Украины. В частности:

выборы будут организовываться на новой территориальной основе;

параллельно будут проведены первые местные выборы в ОТО, которые назначаются и проводятся вместе с очередными;

выборы депутатов местных советов пройдут по новым избирательным системам;

выборы предполагают соблюдение гендерной квоты, согласно которой среди каждых пяти кандидатов в списке должны быть как минимум две женщины.

Новые избирательные системы также предусматривают обновленную систему выдвижения кандидатов в депутаты. Кроме этого, будут сформированы новые виды избирательных списков кандидатов: единственный и территориальный. Также новые избирательные системы будут использоваться в зависимости от числа избирателей в территориальной общине:

в ОТО с числом избирателей до 10 тыс. — депутатов сельского, поселкового, городского совета будут избирать по мажоритарной системе в многомандатных избирательных округах. В каждом таком округе выберут от двух до четырех депутатов. в ОТО с числом избирателей 10 тыс. и более — депутатов будут избирать согласно системе пропорционального представительства по открытым избирательным партийным спискам в территориальных избирательных округах, на которые делится единственный многомандатный избирательный округ.

В течение 50 дней в Украине состоится поэтапная подготовка, проведение голосования и подведение итогов выборов. Согласно календарному плану ЦИК, запланированы следующие этапы:

представление в ЦИК копий решений руководящих органов партий об участии в выборах их местных организаций — до 6 сентября;

выдвижение кандидатов на должности председателей советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты — 15−24 сентября;

обнародование сведений о регистрации кандидатов — до 2 октября;

начало предвыборной агитации — со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата;

отправка приглашений избирателям — до 15 октября;

день голосования — 25 октября с 8.00 до 20.00;



объявление результатов — 3−6 ноября.

В бюллетенях на местных выборах будут указаны не только партии, но и список кандидатов от каждой политсилы, за которых можно отдать голос.