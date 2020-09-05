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Ракурс
Коронавирус в Киеве подтвердили у 315 человек, заболели 20 детей

Коронавирус в Киеве подтвердили у 315 человек, заболели 20 детей

5 сен 2020, 11:03
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Коронавирус в Киеве по состоянию на утро 5 сентября обнаружили у 315 человек. Четыре больных за минувшие сутки умерли. Такие данные в субботу обнародовал мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм.

Вирус обнаружили у 315 человек. Четыре больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 234 киевлян, — написал Кличко.

По его словам, на сегодня в столице зафиксировано уже 14 тыс. 792 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели:

  • 163 женщины в возрасте от 22 до 89 лет;

  • 132 мужчины в возрасте 19−86 лет;

  • девять девочек от одного до 15 лет;

  • 11 мальчиков от четырех до 17 лет.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Києві. Інфографіка: РНБО

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Києві. Інфографіка: РНБО

Также наличие COVID-19 подтвердилось у семи медиков. В киевские больницы за прошедшие сутки попали 42 пациента. Все остальные инфицированные находятся на самоизоляции, под наблюдением врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 97 человек. Всего коронавирус преодолели 4 тыс. 713 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

  • Деснянском районе — 57;

  • Дарницком районе — 55;

  • Оболонском районе — 39.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Києві


Помните об элементарных правилах безопасности. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье людей, которые рядом, — резюмировал Кличко.

Источник: Ракурс


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