Курс долара на 2021 рік спрогнозували в уряді

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Курс долара на 2021 рік спрогнозували в уряді — прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, скільки гривень українцям доведеться викласти за купівлю одного долара США наступного року. Шмигаль запевняє, що рекордні виплати України за зовнішніми боргами у 2021 році не матимуть впливу на курс валют.

Україна буквально вчора сплатила найбільший одноразовий платіж в історії незалежності — еквівалент 2,2 млрд дол… Курс буде стабільним, він коливатиметься в межах 27−28 грн/дол., так як зараз і є, — розповів Шмигаль в інтерв’ю на одному з українських телеканалів, пише УНІАН.

Глава уряду не бачить зараз причин для різкої зміни курсу долара у бік злету або падіння. Також Шмигаль нагадав про стабільну ситуацію з золотовалютними резервами та ліквідністю банків.

Ми фактично більше ніж на 2 млрд скоротили держборг від початку року. Тому все в нас з курсом буде в порядку, запевняю вас, — заявив прем'єр.

Окрім цього, Шмигаль спрогнозував курс долара на наступний рік.

Іде активна підготовка бюджету на 2021 рік. Є вже макропрогноз… Курс валют закладається в районі 29 грн/дол., тобто він навіть трошки оптимістичніший, аніж ми закладали 29,5 грн/дол. цьогоріч. Це той показник, який дає впевненість інвесторам, людям, про те, що курс валют буде триматися стабільно, — зауважив прем'єр.



Він додав, що попри складну економічну ситуацію та кризу у світі, фінансова система України перебуває у «доволі стабільному стані».

Нагадаємо, аналітики прогнозують поступову девальвацію гривні до долара впродовж осіннього сезону. Курс очікується в межах 27−30 грн/дол. Міжнародний валютний фонд прогнозував на 2020 рік курс на рівні 30 грн/дол.