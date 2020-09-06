Древний дворец. Фото: Orbidge

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Ракурс

Необычные руины дворца, который строился до времен царя Соломона, обнаружили археологи в Израиле. Оказалось, что редчайшей находке не менее 2500 лет.

Обломки дворца был аккуратно погребены, а каменные колоны сложили друг на друга. Об этом сообщает «Популярная механика».

Археологи установили, что обломки относятся к периоду Первого Храма и датируются периодом с 1000 по 586 год до нашей эры. Дворец возвышался над храмом царя Соломона, но был разрушен в 586 году до нашей эры вавилонскими захватчиками.





Отмечается, что дворец был построен после неудачной осады города ассирийцами в 701 году до нашей эры. До разрушения здания Иерусалимом успели править восемь различных царей, пять из которых были названы предками Христа.

Отмечается, что дворец использовался царями. Об этом говорит особый архитектурный стиль капителей, а также тот факт, что похожие формы сейчас можно увидеть на монете 5 шекелей.





Тот факт, что дворец был построен за пределами городских стен, показывает чувство безопасности, которое испытывали горожане после неудачной осады ассирийцев. Также исследователи нашли дома, особняки и правительственные здания в окрестностях города. Это может говорить о восстановлении развития Иерусалима после того, как угроза разрушения миновала.

Напомним, ранее мы сообщали, что археологи нашли дворец майя, которому более тысячи лет. Рядом специалисты обнаружили алтарь, остатки двух жилых домов и сооружение, которое очень похоже на печь.