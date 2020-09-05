Термінове засідання ТКГ скликає Україна через погрози ватажка ДНР. Фото: Фокус

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Термінове засідання Тристоронньої контактної групи через заяву ватажка бойовиків Донецької народної республіки Дениса Пушиліна скликає Україна.

ТКГ по Донбасу збереться у неділю, 6 вересня. Сторони обговорять погрози Пушиліна знищити позиції української армії біля населеного пункту Шуми, яке розташоване біля лінії розмежування. Президент Володимир Зеленський стурбований заявами ватажків ОРДЛО. Про це 5 вересня заявив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «Прямий».

Ми відразу зробили крок у відповідь: ми, Україна, скликаємо позачергове засідання Тристоронньої контактної групи буквально на завтра, — наголосив міністр.

Нагадаємо, 5 вересня ватажок самопроголошеної Донецької народної республіки Денис Пушилін наказав знищити позиції Збройних сил України біля селища Шуми Торецького району. Сепаратист заявив, що нібито сили ООС порушили режим припинення вогню. Найманець Кремля заявив про траншеї, які українські військові нібито вирили після 22 липня.

Як відомо, перемир’я на Донбасі офіційно набрало чинності вночі 27 липня 2020 року.