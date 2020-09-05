Срочное заседание ТКГ созывает Украина из-за угроз главаря ДНР. Фото: Фокус

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Срочное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главаря боевиков Донецкой народной республики Дениса Пушилина созывает Украина.

ТКГ по Донбассу соберется в воскресенье, 6 сентября. Стороны обсудят угрозы Пушилина уничтожить позиции украинской армии возле населенного пункта Шумы, который расположен у линии разграничения. Президент Владимир Зеленский обеспокоен заявлениями главарей ОРДЛО. Об этом 5 сентября заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой».

Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра, — подчеркнул министр.



Напомним, 5 сентября главарь самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин приказал уничтожить позиции Вооруженных сил Украины возле поселка Шумы Торецкого района. Сепаратист заявил, что якобы силы ООС нарушили режим прекращения огня. Наемник Кремля заявил о траншеях, которые украинские военные якобы вырыли после 22 июля.

Как известно, перемирие на Донбассе официально вступило в силу ночью 27 июля 2020 года.