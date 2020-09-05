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Роботы-уборщики. Фото: SeaClear

Морское дно от мусора будут очищать специальные роботы-уборщики (ФОТО)

5 сен 2020, 20:47
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Роботы-уборщики займутся очисткой морского дна от мусора.

Проект SeaClear получил финансирование от Европейского Союза и предусматривает разработку автономных подводных роботов. Полностью система будет складываться из воздушного дрона, двух подводных дистанционно управляемых роботов и беспилотного судна, которое будет служить «материнским кораблем» и будет питать роботов через специальные кабели. Об этом сообщается на веб-странице проекта.

Авторы разработки рассказывают, что система по очистке морей и океанов будет работать в прибрежных районах, где больше всего мусора, попадающего из рек. Роботы, которые получили название ROV, будут оснащены модулями на основе искусственного интеллекта, которое поможет машине отличать мусор от морских животных, растений и кораллов.

Будет работать комплекс в два этапа. Сначала беспилотник и один ROV будут искать мусор на поверхности воды и в водной толще, а второй робот уже будет убирать обнаруженные отходы с помощью всасывающего устройства. После того, как ROV вернется на поверхность, мусор из его контейнера утилизируют.

Весной роботов уже испытывали на глубинах от 20 до 30 м в порту Гамбурга и вдоль побережья Хорватии.

Роботы-уборщики. Фото: SeaClear

Роботы-уборщики. Фото: SeaClear


Роботы-уборщики. Фото: SeaClear

Напомним, ученые из Индии разработали робота Амаран, который может лазить по пальмах и собирать кокосы. Управляет роботом через беспроводную сеть оператор, для этого можно использовать джойстик или приложение на смартфоне.


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