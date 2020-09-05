Роботы-уборщики. Фото: SeaClear

https://racurs.ua/n143450-morskoe-dno-ot-musora-budut-ochischat-specialnye-roboty-uborschiki-foto.html

Ракурс

Роботы-уборщики займутся очисткой морского дна от мусора.

Проект SeaClear получил финансирование от Европейского Союза и предусматривает разработку автономных подводных роботов. Полностью система будет складываться из воздушного дрона, двух подводных дистанционно управляемых роботов и беспилотного судна, которое будет служить «материнским кораблем» и будет питать роботов через специальные кабели. Об этом сообщается на веб-странице проекта.

Авторы разработки рассказывают, что система по очистке морей и океанов будет работать в прибрежных районах, где больше всего мусора, попадающего из рек. Роботы, которые получили название ROV, будут оснащены модулями на основе искусственного интеллекта, которое поможет машине отличать мусор от морских животных, растений и кораллов.

Будет работать комплекс в два этапа. Сначала беспилотник и один ROV будут искать мусор на поверхности воды и в водной толще, а второй робот уже будет убирать обнаруженные отходы с помощью всасывающего устройства. После того, как ROV вернется на поверхность, мусор из его контейнера утилизируют.

Весной роботов уже испытывали на глубинах от 20 до 30 м в порту Гамбурга и вдоль побережья Хорватии.

Напомним, ученые из Индии разработали робота Амаран, который может лазить по пальмах и собирать кокосы. Управляет роботом через беспроводную сеть оператор, для этого можно использовать джойстик или приложение на смартфоне.