Катер «Костополь» пополнил состав ВМС. Фото: armyinform.com.ua

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Малый бронированный артиллерийский катер «Костополь» включили в корабельный состав Военно-морских сил Украины.

Украинский флот пополнился уже седьмым катером, которые были построены на судостроительном предприятии «Кузница на Рыбацкой». Катер получил название одноименного города Костополь Ровенской области. В этом райцентре родился и жил морской пехотинец Алексей Кондратюк, который погиб 17 марта 2017 года под Мариуполем, когда выполнял боевое задание. Торжественная церемония передачи катера состоялась 5 сентября в Одессе. Об этом сообщает «Армия.Inform».

Новый катер получил современное навигационное и радиолокационное оборудование. Кроме того, он имеет на борту оружие, систему защиты от наведения оружия и систему автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

Отмечается, что такие артиллерийские катера в составе украинского флота патрулируют ближнюю морскую зону, охраняют государственную границу и могут быть задействованы в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна.

Напомним, в Украине в ближайшем будущем появятся многоцелевые легковые вертолеты ВМ-4. Вертолеты разрабатывает авиационная компания «Вектор», а для Вооруженных сил предусмотрено создание легкого штурмовика ВМ-4В «Киборг».