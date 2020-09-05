ДТП. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Дорожно-транспортное происшествие в Кривом Роге устроил сын кандидата в мэры города Дмитрия Шевчика, 18-летний Марк Шевчик.

Авария произошла 3 сентября на пешеходном переходе, когда 11-летний мальчик с мамой переходили дорогу на зеленый свет светофора. Сын кандидата сбил ребенка на большой скорости и протаранил ограждение. Травмированного мальчика срочно доставили в больницу. Об этом 5 сентября сообщает местное издание «Рудана».

Отец виновника аварии, Дмитрий Шевчик, в Facebook заявил, что его сын выехал на пешеходный переход, потому что пытался избежать столкновения с другим авто. Кандидат в мэры отметил, что у пострадавшего врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, надколы правой височной кости, подозрение на повреждение внутренних органов, перелом плечевой кости и многочисленные ссадины.

По словам Шевчика, его сын Марк не собирался бежать с места аварии, а вызвал скорую помощь и сотрудничал с полицией.

Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши. Считаю, что на сейчас это мое самое первое задание как отца и как человека. Хочу сказать огромное спасибо нашим врачам за работу. Мы всей семьей молимся за здоровье этого ребенка, — отметил кандидат.

Как известно, 31 августа на съезде партии «Слуга народа» стали известны кандидаты от политсилы в мэры городов на предстоящих местных выборах. Кандидатом на должность городского головы Кривого Рога стал Дмитрий Шевчик.

Напомним, в августе на автотрассе Киев — Харьков произошло ДТП, в результате которого погибли взрослый и два ребенка двух и четырех лет.