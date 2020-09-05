ДТП. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n143448-syn-kandydata-v-mery-kryvogo-rogu-zbyv-dytynu-na-zebri-foto-video.html

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Дорожньо-транспортну пригоду в Кривому розі влаштував син кандидата в мери міста Дмитра Шевчика, 18-річний Марк Шевчик.

Аварія сталася 3 вересня на пішохідному переході, коли 11-річний хлопчик із мамою переходили дорогу на зелене світло світлофора. Син кандидата збив дитину на великій швидкості та протаранив огорожу. Травмованого хлопчика терміново доставили в лікарню. Про це 5 вересня повідомляє місцеве видання «Рудана».

Батько винуватця аварії, Дмитро Шевчик, у Facebook заявив, що його син виїхав на пішохідний перехід, бо намагався уникнути зіткнення з іншим авто. Кандидат у мери зазначив, що у постраждалого лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, надколи правої скроневої кістки, підозру на ушкодження внутрішніх органів, перелом плечової кістки, і численні садна.

За словами Шевчика, його син Марк не збирався втікати з місця аварії, а викликав швидку допомогу й співпрацював із поліцією.

Я беру на себе особисту відповідальність за майбутнє Саші. Вважаю, що на зараз це моє найперше завдання як батька і як людини. Хочу сказати величезне спасибі нашим лікарям за роботу. Ми всією сім'єю молимося за здоров’я цієї дитини, — зазначив кандидат.

Як відомо, 31 серпня на з’їзді партії «Слуга народу» стали відомі кандидати від політсили в мери міст на майбутніх місцевих виборах. Кандидатом на посаду міського голови Кривого Рогу став Дмитро Шевчик.

Нагадаємо, у серпні на автотрасі Київ — Харків сталася ДТП, внаслідок якої загинули дорослий та двоє дітей двох і чотирьох років.