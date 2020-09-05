Підозрюваному в атаці на Tesla росіянину пред'явили звинувачення. Фото: flickr.com

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Ракурс

Російського хакера Євгена Крючкова, який планував атакувати компанію Tesla (Тесла), офіційно звинуватили в спробі організації кіберзлочину.

Офіційне обвинувачення росіянину передавило федеральне журі штату Невада. Слідчі встановили, що 27-річний хакер разом зі спільниками планували встановити шкідливий софт у комп’ютерну мережу компанії Tesla. Про це 5 вересня повідомило Міністерство юстиції США.

Для здійснення свого задуму Крючков вирішив задіяти робітника заводу «Тесла» в Неваді та пообіцяв йому заплатити 1 млн дол. Викрадені з підприємства дані зловмисники планували використовувати для шантажу.

Виявилося, що росіянин потрапив у США за паспортом громадянина РФ та туристичною візою. До затримання на Крючкова вийшло ФБР і той, запанікувавши, вирішив тікати зі Штатів. З Лос-Анджелеса він намагався вилетіти на літаку.

Нагадаємо, у серпні Федеральне бюро розслідувань США затримало російського хакера Євгена Крючкова за підозрою запланованої кібератаки на комп’ютерні мережі компанії Tesla, яка займається виробництвом електромобілів. Зловмисник хотів викрасти дані, щоб у подальшому вимагати за них викуп.

Виявилося, що затриманий хакер та його спільники причетні до атаки на мережі американської компанії CWT Travel, яка змушена була виплатити зловмисниками за викрадену інформацію 4,5 млн дол.