Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n143446-hmarno-mojlyvi-grozy-pogoda-v-ukrayini-na-6-veresnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 6 вересня прогнозується хмарна, але місця сонце все ж виглядатиме з-за хмар.

Короткочасні дощі й грози можливі лише у Львівській, Волинській, Рівненській областях та в Криму. Початок вересня продовжить вдень радувати теплом — стовпчики термометрів покажуть 24−30° вище нуля. Вночі температура повітря очікується від 10° до 18° тепла за Цельсієм. Вітер обіцяють південний та північно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 6 вересня очікується по-весняному тепла й бездощова. Вночі повітря прогріється до 13−15° тепла, а вдень — 25−27° вище нуля.

Погодні умови у Харкові завтра не передбачають якихось опадів, переважатиме хмарність. Температура повітря вночі 12−14° тепла, вдень 26−28° вище нуля.

Погода в Одесі у неділю порадує туристів, які прибули на море, теплом та сонцем. Температура повітря вночі очікується 15−17° тепла, а вдень — 28−30° вище нуля.

Погода у Львові найближчої доби буде хмарною, вдень обіцяють короткочасні дощі з грозами. Температурні показники будуть наступними — вночі 10−12° тепла, а вдень — 22−24° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах 6 вересня місцями може бути дощова, але переважатиме хмарність з проясненнями. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−14° тепла, а вдень 22−27° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 6 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 5 вересня погода в Україні буде помірно теплою та сонячною. Очікувалося, що температура повітря прогріється до +28° у східних областях країни, а на заході температурні стовпчики піднімуться до +26°.