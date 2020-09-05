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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Облачно, возможны грозы — погода в Украине на 6 сентября (КАРТА)

5 сен 2020, 18:34
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Погода в Украине 6 сентября прогнозируется облачная, но места солнце все же будет выглядывать из-за облаков.

Кратковременные дожди и грозы возможны только во Львовской, Волынской, Ровенской областях и в Крыму. Начало сентября продолжит днем радовать теплом — столбики термометров покажут 24−30° выше нуля. Ночью температура воздуха ожидается от 10° до 18° тепла по Цельсию. Ветер обещают южный и северо-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 6 сентября ожидается по-весеннему теплая и бездождевая. Ночью воздух прогреется до 13−15° тепла, а днем — 25−27° выше нуля.

Погодные условия в Харькове завтра не предусматривают каких-то осадков, будет преобладать облачность. Температура воздуха ночью 12−14° тепла, днем 26−28° выше нуля.

Погода в Одессе в воскресенье порадует туристов, прибывших на море, теплом и солнцем. Температура воздуха ночью ожидается 15−17° тепла, а днем — 28−30° выше нуля.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет облачной, днем обещают кратковременные дожди с грозами. Температурные показатели будут следующими — ночью 10−12° тепла, а днем — 22−24° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах 6 сентября местами может быть дождливая, но будет преобладать облачность с прояснениями. Столбики термометров ночью покажут 10−14° тепла, а днем 22−27° тепла.

Погода в Украине на 6 сентября. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 6 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.


Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, синоптики обещали, что 5 сентября погода в Украине будет умеренно теплой и солнечной. Ожидалось, что температура воздуха прогреется до +28° в восточных областях страны, а на западе температурные столбики поднимутся до +26°.

Источник: Ракурс


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