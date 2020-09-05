Мэра Днепра облили зеленкой. Фото: Борис Филатов в Facebook

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Ракурс

Нападение на городского голову Днепра Бориса Филатова произошло в субботу, 5 сентября.

Инцидент произошел на встрече мэра с местными жителями в одном из дворов на левом берегу города. Неизвестный облил Филатова зеленкой, но убежать не успел — нападавшего задержали горожане. Нападающий может быть связан с местным бизнесменом Александром Петровским. Об этом сообщает издание «Днепр оперативный».

Отмечается, что жители областного центра требуют от правоохранителей оперативно отреагировать на нападение. Сам мэр заявил, что «мафия не сможет его запугать, и он продолжит встречи с людьми».

Они думали, что я их боюсь, сбегу, спрячусь. А я продолжаю проводить встречи даже слегка изменив цвет. Вы можете меня только убить. Потому, что я никогда не позеленею. Как бы вам этого не хотелось, — написал после инцидента мэр на своей странице в Facebook.

Напомним, в апреле городской голова Днепра Борис Филатов и нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский устроили публичное выяснение отношений в Facebook. Мэр пригрозил оппоненту «начистить рожу» и уверял, что «и Бенина охрана тебе не поможет».