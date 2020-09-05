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Ракурс
Мера Дніпра облили зеленкою. Фото: Борис Філатов у Facebook

Мера Дніпра Філатова облили зеленкою, той звинувачує мафію (ФОТО)

5 вер 2020, 18:03
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Напад на міського голову Дніпра Бориса Філатова стався у суботу, 5 вересня.

Інцидент стався на зустрічі мера з місцевими мешканцями в одному з дворів на лівому березі міста. Невідомий облив Філатова зеленкою, але втекти не встиг — нападника затримали містяни. Нападник може бути пов’язаним із місцевим бізнесменом Олександром Петровським. Про це повідомляє видання «Дніпро оперативний».

Зазначається, що жителі обласного центру вимагають від правоохоронців оперативно відреагувати на напад. Сам мер заявив, що «мафія не зможе його залякати, і він продовжить зустрічі з людьми».

Вони думали, що я їх боюся, втечу, сховаюся. А я продовжую проводити зустрічі навіть злегка змінивши колір. Ви можете мене тепер тільки вбити. Тому, що я ніколи не позеленію. Як би вам цього не хотілося, — написав після інциденту мер на власній сторінці у Facebook.

Мера Дніпра облили зеленкою. Фото: Борис Філатов у Facebook

Мера Дніпра облили зеленкою. Фото: Борис Філатов у Facebook

Мера Дніпра облили зеленкою. Фото: Борис Філатов у Facebook


Мера Дніпра облили зеленкою. Фото: Борис Філатов у Facebook

Нагадаємо, у квітні міський голова Дніпра Борис Філатов та нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський влаштували публічне з’ясування стосунків у Facebook. Мер пригрозив опоненту «начистити пику» й запевняв, що «і Беніна охорона тобі не допоможе».

Джерело: Ракурс


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