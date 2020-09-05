Вибух прогримів на фабриці в Білорусі. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/ua/n143444-potujnyy-vybuh-progrymiv-na-fabryci-v-bilorusi-video.html

Ракурс

Вибух на фабриці в Білорусі стався у суботу, 5 вересня.

Надзвичайна подія відбулася у місті Жлобин. Потужний вибух струсонув будівлю фабрики художньої інструкції. Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

Зазначається, що вибух і пожежа сталися у залізобетонній триповерховій будівлі. Другий та третій поверхи приміщення не експлуатуються, а приміщення на першому поверсі здаються в оренду.

У мережі вже з’явилося відео надзвичайної події. На кадрах видно, як на верхньому поверсі фабрики сталася сильна пожежа. Пізніше стався сильний вибух.

Попередньо відомо, що жертв та постраждалих немає. Також невідома причина пожежі та вибуху. Загоряння рятувальники вже ліквідували. У Міністерстві надзвичайних ситуацій Білорусі подію поки не коментували.

Нагадаємо, 4 вересня, у центрі столиці Грузії місті Тбілісі прогримів потужний вибух — вибухнув кисневий балон під час ремонтних робіт у місцевому клубі «Дежавю». Внаслідок надзвичайної події загинула одна особа, ще троє постраждали.