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Ракурс
Патріарх Філарет. Фото: сторінка Філарета у Facebook

COVID-19 у Філарета — став відомий стан патріарха

5 вер 2020, 16:48
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Патріарх Філарет, у якого днями виявили коронавірус, перебуває у задовільному стані.

У багаторічного керівника Української православної церкви Київського патріархату лікарі діагностували запалення легенів. Інші подробиці про стан хворого невідомі. Про це 5 вересня йдеться на сторінці Філарета у Facebook.

Прес-служба Філарета попросила вірян та небайдужих у молитві до Господа попросити здоров’я та швидкого одужання його святості.


Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що коронавірус підкосив 91-річного патріарха УПЦ КП Філарета. Повідомлялося, що лікарі вирішили його госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що митрополит Православної церкви України Олександр Драбинко захворів на коронавірус. Зазначалося, що COVID-19 в організмі священика виявили внаслідок планового дослідження.

Джерело: Ракурс


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