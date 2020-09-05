Патріарх Філарет. Фото: сторінка Філарета у Facebook

https://racurs.ua/ua/n143443-covid-19-u-filareta-stav-vidomyy-stan-patriarha.html

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Патріарх Філарет, у якого днями виявили коронавірус, перебуває у задовільному стані.

У багаторічного керівника Української православної церкви Київського патріархату лікарі діагностували запалення легенів. Інші подробиці про стан хворого невідомі. Про це 5 вересня йдеться на сторінці Філарета у Facebook.

Прес-служба Філарета попросила вірян та небайдужих у молитві до Господа попросити здоров’я та швидкого одужання його святості.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що коронавірус підкосив 91-річного патріарха УПЦ КП Філарета. Повідомлялося, що лікарі вирішили його госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що митрополит Православної церкви України Олександр Драбинко захворів на коронавірус. Зазначалося, що COVID-19 в організмі священика виявили внаслідок планового дослідження.