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Ракурс
Владислав Доронін та Наомі Кемпбелл. Фото: popcornnews.ru

Російський мільярдер хоче відсудити у супермоделі Наомі Кемпбелл свої подарунки

5 вер 2020, 16:16
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Наомі Кемпбелл, британська супермодель, змушена буде йти до суду, оскільки російський бізнесмен Владислав Доронін хоче відсудити у неї свої подарунки.

Мільярдер подав до суду Нью-Йорка позов до своєї колишньої. Доронін стверджує, що модель відмовляється повертати йому нерухомість. Також, за словами росіянина, зірка Голлівуду не хоче віддавати йому гроші, які брала у борг. Про це повідомляє Daily Mail.

Сума коштів, яку олігарх начебто позичив своїй екс-дівчині, не уточняється. Він звинувачує Кемпбелл в утриманні належному йому майна на суму більш ніж 3 млн дол. Адвокати моделі поки не коментували цю інформацію.


Як відомо, Кемпбелл та Доронін почали роман у 2008 році, але розійшлися у 2012 році. За інформацією ЗМІ, олігарх часто радував свою дівчину надзвичайно дорогоцінними подарунками. Наприклад, британська супермодель отримала у власність будинок у формі символу Ока Гора на острові Клеопатри у Туреччині.

Нагадаємо, у липні голлівудські зірки Джонні Депп та Ембер Герд зустрілися на судовому процесі в Лондоні. Під час судових засідань оприлюднили низку шокуючих подробиць з життя артистів.


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