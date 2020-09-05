Владислав Доронин и Наоми Кэмпбелл. Фото: popcornnews.ru

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Ракурс

Наоми Кэмпбелл, британская супермодель, вынуждена будет идти в суд, поскольку российский бизнесмен Владислав Доронин хочет отсудить у нее свои подарки.

Миллиардер подал в суд Нью-Йорка иск к своей бывшей. Доронин утверждает, что модель отказывается возвращать ему недвижимость. Также, по словам россиянина, звезда Голливуда не хочет отдавать ему деньги, которые брала в долг. Об этом сообщает Daily Mail.

Сумма средств, которую олигарх якобы одолжил своей экс-девушке, не уточняется. Он обвиняет Кэмпбелл в содержании надлежащему ему имущества на сумму более чем 3 млн долл. Адвокаты модели пока не комментировали эту информацию.

Как известно, Кэмпбелл и Доронин начали роман в 2008 году, но разошлись в 2012 году. По информации СМИ, олигарх часто радовал свою девушку чрезвычайно драгоценными подарками. Например, британская супермодель получила в собственность дом в форме символа Ока Гора на острове Клеопатры в Турции.

Напомним, в июле голливудские звезды Джонни Депп и Эмбер Герд встретились на судебном процессе в Лондоне. Во время судебных заседаний обнародовали ряд шокирующих подробностей из жизни артистов.