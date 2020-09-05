Санкции против Порошенко и Вакарчука прокомментировали у Зеленского. Фото: Фокус

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Ракурс

Российские санкции против ряда фракций Верховной Рады прокомментировали в офисе Зеленского.

На Банковой заявили, что мотивация действий Москвы может нести спекулятивный характер в целях пропаганды. Напомнили, что сейчас Россия сама оказалась в череде скандальных событий — из-за отравления оппозиционера Алексея Навального и кризиса в Беларуси. У Зеленского предположили, что санкциями против украинских политиков Кремль хочет защитить свои ситуативные интересы и уменьшить информационное влияние многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Офиса президента.

У Зеленского подчеркнули, что они едины с санкционированными политиками в отношении к территориальной целостности Украины и высоким стандартам демократии.

В таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционным спискам. Так будет честно и справедливо, — говорится в заявлении.



Также на Банковой отметили, что если этими санкциями планируют осуществлять манипуляции на время местных выборов и подыгрывать отдельным политсилам, то соответствующие провокации не влияют на внутреннее политическое здоровье страны.

Напомним, 4 сентября Российская Федерация ввела экономические санкции против ряда украинских политиков. В частности, среди них оказались пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший лидер «Голоса» Святослав Вакарчук и нардеп от «Батькивщины» и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.