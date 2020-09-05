Санкції проти Порошенка й Вакарчука прокоментували у Зеленського. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n143441-sankciyi-proty-poroshenka-ta-vakarchuka-prokomentuvaly-v-ofisi-zelenskogo.html

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Російські санкції проти низки фракцій Верховної Ради прокоментували в офісі Зеленського.

На Банковій заявили, що мотивація дій Москви може нести спекулятивний характер у цілях пропаганди. Нагадали, що наразі Росія сама опинилася в низці скандальних подій — через отруєння опозиціонера Олексія Навального та кризу в Білорусі. У Зеленського припустили, що санкціями проти українських політиків Кремль хоче захистити свої ситуативні інтереси та зменшити інформаційний вплив численних негативних чинників на громадську думку всередині країни. Про це 5 вересня повідомила прес-служба Офісу президента.

У Зеленського наголосили, що вони єдині з санкціонованими політиками у ставленні до територіальної цілісності України та високих стандартів демократії.

У такому разі рекомендуємо запроваджувати санкції відразу проти всіх наших парламентаріїв і навіть проти всіх наших громадян. З метою економії часу, необхідного для складання індивідуальних санкційних списків. Так буде чесно й справедливо, — йдеться в заяві.



Також на Банковій зазначили, якщо ці санкції мають на меті здійснення маніпуляцій на час місцевих виборів та підігрування окремим політсилам, то відповідні провокації не впливають на внутрішнє політичне здоров’я країни.

Нагадаємо, 4 вересня Російська Федерація запровадила економічні санкції проти низки українських політиків. Зокрема, серед них опинилися п’ятий президент України Петро Порошенко, колишній лідер «Голосу» Святослав Вакарчук й нардеп від «Батьківщини» та екс-голова СБУ Валентин Наливайченко.