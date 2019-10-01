Супермодель Джиджи Хадид разобралась с пранкером, проникшей на дорожку показа Chanel (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n127540-supermodel-djidji-hadid-razobralas-s-prankerom-pronikshey-na-dorojku-pokaza-chanel-foto-video.htmlРакурс
Американской супермодели Джиджи Хадид пришлось побыть охранником показа модного дома Chanel на Неделе моды в Париже. Джиджи пришлось разбираться с пранкером, которая проникла на дорожку и дефилировала в собственном наряде рядом с моделями.
Во время показа коллекции заметили и одну «непрошеную» манекенщицу. Во время финального прохода на подиум проскочила YouTube-блогер Мари Бенольель. Девушка в твидовом костюме и шляпке от Chanel продолжила дефиле рядом с моделями, будто ничего и не произошло.
Охрана бренда не могла ничего с этим поделать, а вот супермодель Джиджи Хадид, которая как раз готовилась к своему выходу, сумела остановить непрошеную гостью и довольно настойчиво, положив руку на плечо, отвела ее в сторону. Оттеснить шутницу от подиума удалось только благодаря подкреплению — Джиджи помогли другие модели.
Ни сезона Парижской недели моды не обходится без казусов, провалов или скандалов. На этот раз в неприятную ситуацию попал Chanel, который во время казуса с пранкером представил свою весенне-летнюю коллекцию 2020 года.
В Фейсбук Мари Бенольель написала, что ее цель — «осудить бессмысленное общество во всех его проявлениях». Это уже второй раз за неделю Мари шутит над моделями и дизайнерами. В первый день Парижской недели моды Мари появилась на шоу модного дома Etam и прошлась по подиуму с моделями бренда, одетая в блестящие лифчик и шорты, а также маску для сна. На ногах у «манекенщицы» были горчично-желтые босоножки с пушком.