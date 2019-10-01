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Курйоз на показі мод: супермодель Джіджі Хадід розібралася із пранкером, яка проникла на доріжку, фото — Hello!

Супермодель Джіджі Хадід розібралася із пранкером, яка проникла на доріжку показу Chanel (ФОТО, ВІДЕО)

1 жов 2019, 17:48
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Американській супермоделі Джіджі Хадід довелося побути охоронцем показу модного дому Chanel під час Тижня моди в Парижі. Джіджі довелося розбиратися із пранкером, яка проникла на доріжку і дефілювала у власному вбранні поруч із моделями.

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Під час показу колекції помітили й одну «непрохану» манекенницю. Під час фінального проходу на подіум проскочила YouTube-блогер Марі Бенольель. Дівчина в твідовому костюмі і капелюшку від Chanel продовжила дефіле поруч із моделями, наче нічого й не сталося.

Охорона бренду не могла нічого з цим вдіяти, а ось супермодель Джіджі Хадід, яка саме готувалася до свого виходу, зуміла зупинити непрохану гостю і досить наполегливо, поклавши руку на плече, відвела її в сторону. Відтіснити жартівницю від подіуму вдалося тільки завдяки підкріпленню — Джіджі допомогли інші моделі.

Курйоз на показі мод: супермодель Джіджі Хадід розібралася із пранкером, яка проникла на доріжку, фото — Hello!

Жодного сезону Паризького тижня моди не обходиться без казусів, провалів або скандалів. Цього разу в неприємну ситуацію потрапив Chanel, який під час казусу із пранкером представив свою весняно-літню колекцію 2020 року.

Курйоз на показі мод: супермодель Джіджі Хадід розібралася із пранкером, яка проникла на доріжку, фото — Hello!

У Фейсбук Марі Бенольель написала, що її мета — «засудити безглузде суспільство в усіх його проявах». Це вже вдруге Марі жартує над моделями і дизайнерами. У перший день Паризького тижня моди Марі з’явилася на шоу модного будинку Etam і пройшлася по подіуму з моделями бренду, одягнена в блискучі ліфчик і шорти, а також маску для сну. На ногах у «манекенниці» були гірчично-жовті босоніжки з пушком.

Курйоз на показі мод: супермодель Джіджі Хадід розібралася із пранкером, яка проникла на доріжку, фото — Hello!

Джерело: Ракурс


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