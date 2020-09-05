Патриарх Филарет. Фото: страница Филарета в Facebook

https://racurs.ua/n143443-covid-19-u-filareta-stalo-izvestno-sostoyanie-patriarha.html

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Патриарх Филарет, у которого на днях обнаружили коронавирус, находится в удовлетворительном состоянии.

У многолетнего руководителя Украинской православной церкви Киевского патриархата врачи диагностировали воспаление легких. Другие подробности о состоянии больного неизвестны. Об этом 5 сентября говорится на странице Филарета в Facebook.

Пресс-служба Филарета попросила верующих и неравнодушных в молитве к Господу попросить здоровья и скорейшего выздоровления его святейшества.

Напомним, 4 сентября стало известно, что коронавирус подкосил 91-летнего патриарха УПЦ КП Филарета. Сообщалось, что врачи решили его госпитализировать.

Ранее сообщалось, что митрополит Православной церкви Украины Александр Драбинко заболел коронавирусом. Отмечалось, что COVID-19 в организме священника обнаружили вследствие планового исследования.