COVID-19 у Филарета — стало известно состояние патриархаhttps://racurs.ua/n143443-covid-19-u-filareta-stalo-izvestno-sostoyanie-patriarha.htmlРакурс
Патриарх Филарет, у которого на днях обнаружили коронавирус, находится в удовлетворительном состоянии.
У многолетнего руководителя Украинской православной церкви Киевского патриархата врачи диагностировали воспаление легких. Другие подробности о состоянии больного неизвестны. Об этом 5 сентября говорится на странице Филарета в Facebook.
Пресс-служба Филарета попросила верующих и неравнодушных в молитве к Господу попросить здоровья и скорейшего выздоровления его святейшества.
Напомним, 4 сентября стало известно, что коронавирус подкосил 91-летнего патриарха УПЦ КП Филарета. Сообщалось, что врачи решили его госпитализировать.
Ранее сообщалось, что митрополит Православной церкви Украины Александр Драбинко заболел коронавирусом. Отмечалось, что COVID-19 в организме священника обнаружили вследствие планового исследования.