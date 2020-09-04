Патриарх Филарет подхватил коронавирус, его забрали в больницу. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n143409-patriarh-filaret-podhvatil-koronavirus-ego-zabrali-v-bolnicu.html

Ракурс

Филарет, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), заболел коронавирусом.

Его госпитализировали в больницу. Об этом написал экс-нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в Фейсбук.

Мосийчук отметил, что у Филарета уже почтенный возраст (ему 91 год), но несмотря на это, он надеется на выздоровление патриарха.

На официальном сайте УПЦ КП отмечается, коронавирус у Филарета обнаружили во время планового тестирования. Сейчас он проходит курс лечения в больнице. Его состояние здоровья удовлетворительное.

Как сообщалось, ранее Александр Драбинко, митрополит Православной церкви Украины, заболел коронавирусом. Коронавирусную инфекцию COVID-19 в организме священника обнаружили в результате планового исследования.