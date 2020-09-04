Погода в Украине 5 сентября. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 5 сентября ожидается умеренно теплая и солнечная. Температура воздуха прогреется до +28° в восточных областях страны, а на западе температурные столбики поднимутся до +26°. Синоптики прогнозируют дожди на юге и востоке страны, возможны осадки в центральных областях. В других регионах солнечно и без осадков.

Днем столбики термометров покажут 23−28° выше нуля. Ночью температура будет прохладной — 11−19° выше нуля. Ветер обещают северный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 5 сентября будет теплой и сухой. Ночью воздух прогреется до 13−15° тепла, а днем ​​— 23−25° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется теплая и без осадков. Температура воздуха ночью будет прохладной и составит 15−17° тепла, а днем ​​столбики термометра поднимутся до 25−27° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут дождливые, но приятно теплые. Температура воздуха ночью будет 17−19° тепла, а днем ​​— 23−25° выше нуля.

Погода во Львове завтра будет теплая и солнечная. Температурные показатели будут следующими: ночью 11−13° тепла, а днем ​​— 23−35° выше нуля.

Погода в Карпатах 5 сентября прогнозируется также солнечная и без осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут 11−13° тепла, а днем ​​24−26° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 5 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможные небольшие возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на сентябрь 2020 года дал Укргидрометцентр. В этом году первый летний месяц должен быть теплее, чем обычно.

Среднемесячная температура месяца составит 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), что на 1−2° выше средних многолетних значений.