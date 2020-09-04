Хасиды привезли COVID-19 в Умань. Фото: Вести

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В Умани находятся десятки хасидов, которые прибыли в город для празднования еврейского Нового года. Они успели пересечь границу с Украиной до ее закрытия 28 августа.

По приезду все хасиды обязаны проходить ПЦР-тестирование. Лабораторные исследования показали инфицирование коронавирусом уже шести лиц. Об этом сообщил мэр Умани Александр Цебрий, сообщает PavlovskyNews.

Он также отметил, что в городе есть всего 14 мест в больницах для лечения больных коронавирусом. А вместе с этими шестью хасидами в больницах лечатся 18 человек. Это означает, что больницы города уже переполнены и местным властям пришлось искать дополнительные ресурсы для госпитализации инфицированных.

Цебрий также отметил, что прибывшие в город хасиды сдают тесты на коронавирус в частных лабораториях за свой счет, и проблем с этим требованием на данный момент не возникало.

Кроме того, мэр Умани утверждает, что в городе приняты все необходимые меры безопасности, которые позволяют держать ситуацию под контролем.

Ежегодно в канун еврейского Нового года Рош га-Шана, который приходится на сентябрь-октябрь, в город Умань Черкасской области прибывают тысячи паломников-хасидов. В этом городе расположена могила известного религиозного деятеля цадика Нахмана — основателя брацлавского хасидизма.

Напомним, ранее в Умани группа подростков избила паломника-хасида, разбив ему нос.