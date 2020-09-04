Хасиди привезли COVID-19 до Умані. Фото: Вісті

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В Умані перебувають десятки хасидів, які приїхали до міста для святкування єврейського Нового року. Вони встигли перетнути кордон з Україною до його закриття 28 серпня.

Після приїзду всі хасиди зобов’язані проходити ПЛР-тестування. Лабораторні дослідження показали інфікування коронавірусом вже шістьох осіб. Про це повідомив мер Умані Олександр Цебрій, повідомляє PavlovskyNews.

Він також зазначив, що в місті є лише 14 місць в лікарнях для лікування хворих на коронавірус. А разом із цими шістьома хасидами в лікарнях лікуються 18 осіб. Це означає, що лікарні міста вже переповнені і місцевій владі довелося шукати додаткові ресурси для госпіталізації інфікованих.

Цебрій також зазначив, що хасиди здають тести на коронавірус в приватних лабораторіях за свій рахунок, і проблем з цією вимогою наразі не виникало.

Окрім того, мер Умані стверджує, що в місті вжито всі необхідні заходів безпеки, які дозволяють тримати ситуацію під контролем.

Щорічно напередодні єврейського Нового року Рош га-Шана, який припадає на вересень-жовтень, в місто Умань Черкаської області приїжджають тисячі паломників-хасидів. У цьому місті розташована могила відомого релігійного діяча цадика Нахмана — засновника брацлавського хасидизму.

Нагадаємо, раніше в Умані група підлітків побила паломника-хасида, розбивши йому ніс.