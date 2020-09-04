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Погода в Україні на 5 вересня. Фото: Pixabay

Дощі та довгоочікувана прохолода — погода в Україні на 5 вересня (КАРТА)

4 вер 2020, 16:13
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Погода в Україні 5 вересня очікується помірно тепла та сонячна. Температура повітря прогріється до +28° у східних областях країни, а на заході температурні стовпчики піднімуться до +26°. Синоптики прогнозують дощі на півдні та сході країни, можливі дощі у центральних областях. В інших регіонах сонячно та без опадів.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 23−28° вище нуля. Вночі температура буде прохолодною — 11−19° вище нуля. Вітер обіцяють північній 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 5 вересня буде теплою та сухою. Вночі повітря прогріється до 13−15° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля.

Погода в Харкові в найближчу добу прогнозується тепла і без опадів. Температура повітря вночі буде прохолодною і складе 15−17° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 25−27° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть дощові, але теплі. Температура повітря вночі буде 17−19° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля.

Погода у Львові завтра буде тепла та сонячна. Температурні показники будуть такими: уночі 11−13° тепла, а вдень — 23−35° вище нуля.

Погода в Карпатах 5 вересня прогнозується також сонячна та без опадів. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 11−13° тепла, а вдень 24−26° тепла за Цельсієм.

Погода в Україні на 5 вересня. Карта: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 5 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на вересень 2020 року дав Укргідрометцентр. Цього року перший літній місяць має бути теплішим, ніж зазвичай.

Середньомісячна температура місяця становитиме 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), що на 1−2° вище за середні багаторічні значення.

Джерело: Ракурс


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