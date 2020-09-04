Погода в Україні на 5 вересня. Фото: Pixabay

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Погода в Україні 5 вересня очікується помірно тепла та сонячна. Температура повітря прогріється до +28° у східних областях країни, а на заході температурні стовпчики піднімуться до +26°. Синоптики прогнозують дощі на півдні та сході країни, можливі дощі у центральних областях. В інших регіонах сонячно та без опадів.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 23−28° вище нуля. Вночі температура буде прохолодною — 11−19° вище нуля. Вітер обіцяють північній 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 5 вересня буде теплою та сухою. Вночі повітря прогріється до 13−15° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля.

Погода в Харкові в найближчу добу прогнозується тепла і без опадів. Температура повітря вночі буде прохолодною і складе 15−17° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 25−27° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть дощові, але теплі. Температура повітря вночі буде 17−19° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля.

Погода у Львові завтра буде тепла та сонячна. Температурні показники будуть такими: уночі 11−13° тепла, а вдень — 23−35° вище нуля.

Погода в Карпатах 5 вересня прогнозується також сонячна та без опадів. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 11−13° тепла, а вдень 24−26° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 5 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на вересень 2020 року дав Укргідрометцентр. Цього року перший літній місяць має бути теплішим, ніж зазвичай.

Середньомісячна температура місяця становитиме 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), що на 1−2° вище за середні багаторічні значення.