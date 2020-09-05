Взрыв прогремел на фабрике в Беларуси. Фото: focus.ua

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Взрыв на фабрике в Беларуси произошел в субботу, 5 сентября.

Чрезвычайное происшествие произошло в городе Жлобин. Мощный взрыв сотряс здание фабрики художественной инструкции. Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

Отмечается, что взрыв и пожар произошли в железобетонном трехэтажном здании. Второй и третий этажи помещения не эксплуатируются, а помещения на первом этаже сдаются в аренду.

В сети уже появилось видео происшествия. На кадрах видно, как на верхнем этаже фабрики произошел сильный пожар. Позже случился сильный взрыв.

Предварительно известно, что жертв и пострадавших нет. Также неизвестна причина пожара и взрыва. Возгорание спасатели уже ликвидировали. В Министерстве чрезвычайных ситуаций Беларуси происшествие пока не комментировали.

Напомним, 4 сентября, в центре столице Грузии городе Тбилиси прогремел мощный взрыв — взорвался кислородный баллон во время ремонтных работ в местном клубе «Дежавю». В результате чрезвычайного происшествия погиб один человек, еще три пострадали.