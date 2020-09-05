Подозреваемому в атаке на Tesla россиянину предъявили обвинение. Фото: flickr.com

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Ракурс

Российского хакера Евгения Крючкова, планировавшего атаковать компанию Tesla (Тесла), официально обвинили в попытке организации киберпреступления.

Официальное обвинение россиянину передавило федеральное жюри штата Невада. Следователи установили, что 27-летний хакер вместе с сообщниками планировали установить вредоносный софт в компьютерную сеть компании Tesla. Об этом 5 сентября сообщило Министерство юстиции США.

Для осуществления своего замысла Крючков решил задействовать рабочего завода «Тесла» в Неваде и пообещал ему заплатить 1 млн долл. Похищенные с предприятия данные злоумышленники планировали использовать для шантажа.

Оказалось, что россиянин попал в США по паспорту гражданина РФ и туристической визе. До задержания на Крючкова вышло ФБР и тот, запаниковав, решил бежать из Штатов. Из Лос-Анджелеса он пытался вылететь на самолете.

Напомним, в августе Федеральное бюро расследований США задержало российского хакера Евгения Крючкова по подозрению запланированной кибератаки на компьютерные сети компании Tesla, которая занимается производством электромобилей. Злоумышленник хотел похитить данные, чтобы в дальнейшем требовать за них выкуп.

Оказалось, что задержанный хакер и его сообщники причастны к атаке на сети американской компании CWT Travel, которая вынуждена была выплатить злоумышленниками за похищенную информацию 4,5 млн долл.