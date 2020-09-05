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Катер «Костопіль» поповнив склад ВМС. Фото: armyinform.com.ua

Артилерійський катер «Костопіль» поповнив склад ВМС України (ФОТО)

5 вер 2020, 20:13
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Малий броньований артилерійський катер «Костопіль» включили до корабельного складу Військово-морських сил України.

Український флот поповнився вже сьомим катером, які були збудовані на суднобудівному підприємстві «Кузня на Рибальському». Катер отримав назву однойменного міста Костопіль Рівненської області. У цьому райцентрі народився і жив морський піхотинець Олексій Кондратюк, який загинув 17 березня 2017 року під Маріуполем, коли виконував бойове завдання. Урочиста церемонія передачі катера відбулася 5 вересня в Одесі. Про це повідомляє «Армія.Inform».

Новий катер отримав сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання. Крім того, він має на борту зброю, систему захисту від наведення зброї й систему автоматичної постановки димових і теплових завіс.

Зазначається, що такі артилерійські катери у складі українського флоту патрулюють ближню морську зону, охороняють державний кордон та можуть бути задіяні у у різнопланових морських операціях в акваторії Чорноморсько-Азовського басейну.

Катер «Костопіль» поповнив склад ВМС. Фото: armyinform.com.ua

Катер «Костопіль» поповнив склад ВМС. Фото: armyinform.com.ua

Катер «Костопіль» поповнив склад ВМС. Фото: armyinform.com.ua


Катер «Костопіль» поповнив склад ВМС. Фото: armyinform.com.ua

Нагадаємо, в Україні у найближчому майбутньому з’являться багатоцільові легкові вертольоти ВМ-4. Гвинтокрили розробляє авіаційна компанія «Вектор», а для Збройних сил передбачене створення легкого штурмовика ВМ-4В «Кіборг».


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