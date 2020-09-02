Ударний вертоліт «Кіборг» розробляють для ЗСУ. Скріншот YouTube

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Багатоцільові легкові вертольоти ВМ-4 з’являться в Україні у найближчому майбутньому.

Авіаційна компанія «Вектор» отримала патенти на легкий багатоцільовий вертоліт з двома двигунами та вертоліт з гібридною силовою установкою (у разі проблем зі двигуном він деякий час може працювати на акумуляторі). ВМ-4 має різні модифікації — для військових, поліції чи медиків. Про це повідомляє «Армія.Inform».

За словами гендиректора компанії «Вектор» Анатолія Козубенка, для армії передбачається легкий штурмовик ВМ-4В «Кіборг». Вертоліт озброєний некерованими ракетами АР-8, керованими ракетами АР-8Л, протитанковим ракетним комплексом «Бар'єр» та кулеметами.

Корпус «Кіборга» має обтічну форму й створений із композитних та алюмінієвих матеріалів. Розробники стверджують, що через невеликий розмір вертоліт малопомітний для радарів. Зазначається, що двигун штурмовика залишає невеликий тепловий слід, завдяки чому вертоліт є малопомітною ціллю для ракет з інфрачервоною головкою самонаведення.

Вертоліт можна буде задіювати проти ворожих танків чи піхоти, здійснювати на ньому раптові рейди на ворожі позиції. Крім того, є модифікація палубного вертольота ВМ-4К «Нептун», який зможе, крім ракетної зброї і кулемета, нести на собі гідроакустичні буї та глибинні бомби для боротьби з підводними човнами. Інші модифікації ВМ-4 можуть використовуватися для доставки боєприпасів або евакуації поранених.

Нагадаємо, взимку 2020 року сили спеціальних операцій Збройних сил України отримали власну авіацію — гелікоптери Мі-2 та Мі-8, а також літаки Ан-26. Бойові гелікоптери Мі-24 введуть експлуатацію після 2020 року.