Ударный вертолет «Киборг» разрабатывают для ВСУ. Скриншот YouTube

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Многоцелевые легковые вертолеты ВМ-4 появятся в Украине в ближайшем будущем.

Авиационная компания «Вектор» получила патенты на легкий многоцелевой вертолет с двумя двигателями и вертолет с гибридной силовой установкой (в случае проблем с двигателем он некоторое время может работать на аккумуляторе). ВМ-4 имеет различные модификации — для военных, полиции или медиков. Об этом сообщает «Армия.Inform».

По словам гендиректора компании «Вектор» Анатолия Козубенко, для армии предусматривается легкий штурмовик ВМ-4В «Киборг». Вертолет вооружен неуправляемыми ракетами АР-8, управляемыми ракетами АР-8Л, противотанковым ракетным комплексом «Барьер» и пулеметами.

Корпус «Киборга» имеет обтекаемую форму и создан из композитных и алюминиевых материалов. Разработчики утверждают, что из-за небольшого размера вертолет малозаметен для радаров. Указывается, что двигатель штурмовика оставляет небольшой тепловой след, благодаря чему вертолет является малозаметной целью для ракет с инфракрасной головкой самонаведения.

Вертолет можно будет задействовать против вражеских танков или пехоты, совершать на нем внезапные рейды на вражеские позиции. Кроме того, есть модификация палубного вертолета ВМ-4К «Нептун», который сможет, кроме ракетного оружия и пулемета, нести на себе гидроакустические буи и глубинные бомбы для борьбы с подводными лодками. Другие модификации ВМ-4 могут использоваться для доставки боеприпасов или эвакуации раненых.

Напомним, зимой 2020 года силы специальных операций Вооруженных сил Украины получили собственную авиацию — вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. Боевые вертолеты Ми-24 введут эксплуатацию после 2020 года.