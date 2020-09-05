Роботи-прибиральники. Фото: SeaClear

https://racurs.ua/ua/n143450-morske-dno-vid-smittya-ochyschatymut-specialni-roboty-prybyralnyky-foto.html

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Роботи-прибиральники займуться очисткою морського дна від сміття.

Проект SeaClear отримав фінансування від Європейського Союзу і передбачає розробку автономних підводних роботів. Повністю система складатиметься з повітряного дрона, двох підводних дистанційно керованих роботів та безпілотного судна, яке буде служити «материнським кораблем» і живитиме роботів через спеціальні кабелі. Про це повідомляється на веб-сторінці проекту.

Автори розробки розповідають, що система з очищення морів та океанів працюватиме у прибережних районах, де найбільше сміття, яке потрапляє з річок. Роботи, які отримали назву ROV, будуть оснащені модулями на основі штучного інтелекту, яке допоможе машині відрізняти сміття від морських тварин, рослин та коралів.

Працюватиме комплекс у два етапи. Спершу безпілотник та один ROV шукатимуть сміття на поверхні води і у водній товщі, а другий робот вже прибиратиме виявлені відходи за допомогою всмоктуючого пристрою. Після того, як ROV повернеться на поверхню, сміття з його контейнера утилізують.

Навесні роботів вже випробовували на глибинах від 20 до 30 м у порту Гамбурга і вздовж узбережжя Хорватії.

Нагадаємо, вчені з Індії розробили робота Амаран, який може лазити по пальмах та збирати кокоси. Керує роботом через бездротову мережу оператор, для цього можна використовувати джойстик, або додаток на смартфоні.