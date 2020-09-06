«Единичной провокацией» назвали в ТКГ ранение украинского воина на Донбассе

Леонид Кравчук. Фото: РБК-Украина

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Война на Донбассе может снова перейти в активную стадию из-за нарушения перемирия боевиками в воскресенье, 6 сентября.

Обстрел вблизи Красногоровки обсудили на экстренном заседании Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает Офис президента.

Во время переговоров все стороны решили, что одиночные провокации проросийских боевиков на Донбассе не могут быть причиной для срыва мирного процесса и перемирия, которое инициировали 27 июля.

Глава Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук добавил, что украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить возможность срыва перемирия.

Напомним, в воскресенье, 6 сентября, боевики осуществили прицельный обстрел позиций подразделений Объединенных сил возле Красногоровки. В результате обстрела пострадал украинский защитник. В командовании ООС пригрозили боевикам ответом в случае повторного обстрела украинских позиций.