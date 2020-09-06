Боевики во второй раз нарушили перемирие — есть погибшие

Война на Донбассе. Фото: Патриот Донбасса

https://racurs.ua/n143473-boeviki-vo-vtoroy-raz-narushili-peremirie-est-pogibshie.html

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Война на Донбассе теряет признаки перемирия, которое было введено 27 июля. Вечером в воскресенье, 6 сентября, стало известно о подрыве авто с украинскими военными.

В результате взрыва пострадали двое украинских защитников. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Сообщается, что во время тушения пожара у населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. Двое украинских бойцов получили травмы средней тяжести, они доставлены в больницу.

Также за сутки было зафиксировано два нарушения перемирия. Сначала боевики обстреляли позиции украинских военных возле Красногоровки, в результате чего ранения получил военный.

Впоследствии стало известно, что боевики открыли огонь из стрелкового оружия во второй раз по позициям украинских защитников неподалеку Причепиловки на Луганщине. В результате обстрела погиб украинский военный.

Напомним, ранее мы сообщали, что двое военных подорвались на минном поле противника, обходя очаг огня в «серой зоне». Инцидент произошел во время эвакуации личного состава.