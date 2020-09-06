7 сентября праздник. Фото: Газета День

https://racurs.ua/n143472-7-sentyabrya-otmechaut-den-razvedchika-i-chtyat-pamyat-apostola-tita.html

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7 сентября в Украине профессиональный праздник отмечают разведчики. В этот день в сентябре 1992 года в Украине был создан департамент разведки стратегического уровня в составе ведомства обороны. Это событие считается началом создания военной разведки в независимой Украине.

Этот праздник создан в честь разведчиков, которые отстаивают национальные интересы нашего государства. С начала боевых действий украинские разведчики воюют на передовой, защищая территориальную целостность государства и проявляя впечатляющие образцы мужества и героизма.

Также в этот день чтят память апостола Тита, ученика святого апостола Павла. Тит был первым епископом острова Крит. К Титу обращено послание, входящее в состав Нового Завета.

С этим днем связаны несколько народных традиций. Наши предки считали, что урожай грибов может говорить о погоде зимой. Так, предполагалось, что если урожая много — холода будут затяжные и сильные, а если урожай невелик, то зима будет теплой.

Этот день в истории:

1812 — произошла Бородинская битва, которая длилась один день и стала самой кровопролитной;

1860 — во время визита в Канаду принца Уэльского впервые в качестве официальной канадской эмблемы был использован кленовый лист;

1923 — в Вене создали Международную организацию уголовной полиции — Интерпол;

1936 — в Тасманийском зоопарке умер последний в мире сумчатый волк;

1926 — Испания покинула Лигу Наций;

1996 — застрелили легенду американского рэпа и киноактера — Тупака Шакура.

В этот день родились:

1894 — Гала Дали, жена французского поэта Поля Элюара, затем живописца Сальвадора Дали;

1925 — Александр Хмелик, драматург, киносценарист, главный редактор киножурнала «Ералаш»;

1936 — Бадди Холли, американский певец и автор песен, пионер рок-н-ролла;

1937 — Владислав Успенский, композитор;

1940 — Дарио Ардженто, итальянский кинорежиссер, автор фильмов ужаса;



1987 — Эван Рэйчел Вуд, американская актриса и певица.

Напомним, ранее мы сообщали, что религиозные праздники в Украине могут получить статус государственных. На Банковой предлагают придать государственный статус отдельным религиозным праздникам — Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.