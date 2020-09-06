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7 сентября праздник. Фото: Газета День
7 сентября отмечают День разведчика и чтят память апостола Титаhttps://racurs.ua/n143472-7-sentyabrya-otmechaut-den-razvedchika-i-chtyat-pamyat-apostola-tita.htmlРакурс
7 сентября в Украине профессиональный праздник отмечают разведчики. В этот день в сентябре 1992 года в Украине был создан департамент разведки стратегического уровня в составе ведомства обороны. Это событие считается началом создания военной разведки в независимой Украине.
Этот праздник создан в честь разведчиков, которые отстаивают национальные интересы нашего государства. С начала боевых действий украинские разведчики воюют на передовой, защищая территориальную целостность государства и проявляя впечатляющие образцы мужества и героизма.
Также в этот день чтят память апостола Тита, ученика святого апостола Павла. Тит был первым епископом острова Крит. К Титу обращено послание, входящее в состав Нового Завета.
С этим днем связаны несколько народных традиций. Наши предки считали, что урожай грибов может говорить о погоде зимой. Так, предполагалось, что если урожая много — холода будут затяжные и сильные, а если урожай невелик, то зима будет теплой.
Этот день в истории:
1812 — произошла Бородинская битва, которая длилась один день и стала самой кровопролитной;
1860 — во время визита в Канаду принца Уэльского впервые в качестве официальной канадской эмблемы был использован кленовый лист;
1923 — в Вене создали Международную организацию уголовной полиции — Интерпол;
1936 — в Тасманийском зоопарке умер последний в мире сумчатый волк;
1926 — Испания покинула Лигу Наций;
1996 — застрелили легенду американского рэпа и киноактера — Тупака Шакура.
В этот день родились:
1894 — Гала Дали, жена французского поэта Поля Элюара, затем живописца Сальвадора Дали;
1925 — Александр Хмелик, драматург, киносценарист, главный редактор киножурнала «Ералаш»;
1936 — Бадди Холли, американский певец и автор песен, пионер рок-н-ролла;
1937 — Владислав Успенский, композитор;
1940 — Дарио Ардженто, итальянский кинорежиссер, автор фильмов ужаса;
1987 — Эван Рэйчел Вуд, американская актриса и певица.
Напомним, ранее мы сообщали, что религиозные праздники в Украине могут получить статус государственных. На Банковой предлагают придать государственный статус отдельным религиозным праздникам — Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.
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