7 вересня свято. Фото: Газета День

https://racurs.ua/ua/n143472-7-veresnya-vidznachaut-den-rozvidnyka-i-shanuut-pam-yat-apostola-tyta.html

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7 вересня в Україні професійне свято відзначають розвідники. У цей день у вересні 1992 року в Україні був створений департамент розвідки стратегічного рівня в складі відомства оборони. Ця подія вважається початком створення військової розвідки в незалежній Україні.

Свято створене на честь розвідників, які відстоюють національні інтереси нашої держави. З початку бойових дій українські розвідники воюють на передовій, захищаючи територіальну цілісність держави, проявляючи виняткову мужність і героїзм.

Також в цей день вшановують пам’ять апостола Тита, учня святого апостола Павла. Тит був першим єпископом острова Крит. До Тита звернуто послання, що входить до складу Нового Завіту.

З цим днем ​​пов'язані кілька народних традицій. Наші предки вважали, що урожай грибів може говорити про погоду взимку. Так, передбачалося, що якщо врожаю багато — холоди будуть затяжні і сильні, а якщо урожай невеликий, то зима буде теплою.

Цей день в історії:

1812 — відбулася Бородінська битва, яка тривала один день і стала найбільш кровопролитної;

1860 — під час візиту в Канаду принца Уельського вперше використали кленовий лист у якості емблеми;

1923 — у Відні створили Міжнародну організацію кримінальної поліції — Інтерпол;

1936 — у Тасманійському зоопарку помер останній у світі сумчастий вовк;

1926 — Іспанія покинула Лігу Націй;

1996 — застрелили легенду американського репу і кіноактора — Тупака Шакура.

В цей день народилися:

1894 — Гала Далі, дружина французького поета Поля Елюара, а потім живописця Сальвадора Далі;

1925 — Олександр Хмелько, драматург, кіносценарист, головний редактор кіножурналу «Єралаш»;

1936 — Бадді Холлі, американський співак і автор пісень, піонер рок-н-ролу;

1937 — Владислав Успенський, композитор;

1940 — Даріо Ардженто, італійський кінорежисер, автор фільмів жаху;

1987 — Еван Рейчел Вуд, американська актриса і співачка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що релігійні свята в Україні можуть отримати статус державних. На Банковій пропонують надати державний статус окремим релігійним святам — Рамазан-байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Ханука, Великдень християн західного обряду.