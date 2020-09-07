Теннисист Новак Джокович. Фото: usopen.org

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Ракурс

Новак Джокович, первая ракетка мира, дисквалифицирован с турнира US Open за удар мячом в судью.

Инцидент произошел 6 августа на матче четвертого раунда против испанца Пабло Карреньо-Бусты. Сербский спортсмен, проигрывая сопернику со счетом 6:5, не глядя, ударил по мячу и тот попал в горло судье. Удар сбил ее с ног. Об этом 7 сентября сообщается на сайте турнира.

Помимо дисквалификации, Джоковича лишили всех рейтинговых очков. Также теннисисту грозит штраф в размере 250 тыс. долл.

Впоследствии спортсмен извинился за свой поступок. На собственной странице в Instagram он написал, что ему ужасно жаль за содеянное. Он объяснил, что это получилось ошибочно и непреднамеренно.

Я приношу свои извинения всем участникам турнира и всем, кого это коснулось, — говорится в сообщении.

Как известно, Новак Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде. Он 17 раз выигрывал турниры Большого шлема.

Напомним, сборная Украины по футболу уступила сборной Испании во втором туре группы А4 Лиги наций. Подопечные Андрея Шевченко проиграли со счетом 4:0.