Еще 15 тыс. коек для больных коронавирусом требует подготовить Минздрав

Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143485-esche-15-tys-koek-dlya-bolnyh-koronavirusom-trebuet-podgotovit-minzdrav.html

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Коронавирус в Украине бьет все рекорды госпитализации. В связи с этим Министерство здравоохранения Украины поручит регионам подготовить дополнительные 15 тыс. коек для больных коронавирусом.

Таким образом власти пытаются распределить нагрузку на медиков и создать места для нового потока заболевших. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Сообщается, что Минздрав уже создал на местах 35 тыс. коек, которые зарезервируют за больными коронавирусом. Еще 15 тыс. коек послужат «подушкой безопасности» из-за роста количества госпитализаций больных.

Степанов добавил, что Минздрав начнет закупать дополнительное оборудование для больных коронавирусом. Отмечается, что на данный момент самым необходимым средством являются кислородные концентраторы. Отмечается, что уже скоро в ведомстве начнут централизованную закупку лекарственных средств.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине может привести к дефициту койко-мест в больницах. Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что если не соблюдать карантин, то наша система не сможет выдержать поток больных.